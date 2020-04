Di ritorno sulla Terra dopo sei mesi, gli astronauti trovano un pianeta «surreale»

NUR-SULTAN - È rientrata oggi in Kazakistan la Soyuz con a bordo tre astronauti che hanno lasciato la Stazione Spaziale dopo una missione di sei mesi. Si tratta del russo Oleg Skripochka e dei due americani Jessica Meir e Andrew Morgan.

I tre hanno trovato un mondo che hanno definito «surreale»: «È come se tornassimo in un pianeta completamente diverso», ha detto Meir, che, insieme alla collega Christina Koch, ha partecipato alla prima passeggiata spaziale di sole donne. Le procedure per riportare a casa gli astronauti sono risultate più lunghe per via delle restrizioni ai viaggi e i protocolli di sicurezza.





keystone-sda.ch