La Lombardia invia un sms ai cittadini: «Scaricate l'app per tracciare il virus»

MILANO - L'applicazione per smartphone "allertaLOM" per tracciare il contagio da coronavirus è entrata definitivamente in funzione da qualche giorno in Lombardia e la Regione - autorizzando le compagnie telefoniche con un'ordinanza per motivi d'emergenza - ha inviato un sms a tutti i cittadini con l'invito a scaricarla.

Come funziona? - L'app proporrà agli utenti un questionario, da compilare ogni giorno, sul proprio stato di salute e sulle proprie attività. I dati verranno in seguito raccolti in forma anonima e sfruttati per mappare il contagio nella Regione.

L'obiettivo, come spiegato dal vicepresidente lombardo Fabrizio Sala, sarà quello di «individuare il numero dei veri contagiati e i quartieri in cui si sta diffondendo di più il virus».