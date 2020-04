L'Italia pensa alla riapertura dei parchi giochi: «Bisogna fare in fretta»

ROMA - La ministra italiana della Famiglia, Elena Bonetti, ha proposto di riaprire i parchi giochi il prima possibile introducendo un sistema d'ingresso a turni. «Bisogna fare in fretta», ha affermato senza nascondere un senso d'urgenza che condivide probabilmente con molti bambini chiusi in casa da settimane.

«I bambini e gli adolescenti hanno il diritto di riconquistare luoghi di gioco, di movimento, di aria», ha dichiarato Bonetti sentita da Repubblica. «In gioco c'è la loro salute, fisica e psichica», ha aggiunto.

L'idea è quella di rendere accessibili i parchi giochi contingentando gli ingressi grazie all'aiuto di volontari. «Penso ad aree sportive dove due fratelli possano giocare a pallone o piccoli gruppi di bambini, ben distanziati, possano fare delle attività motorie e ludiche», ha spiegato la ministra. A tali misure, andrebbe aggiunta la disinfezione dei giochi «prima e dopo ogni turno».

Bonetti non è l'unica a invocare una svolta per i più piccoli che si trovano in confinamento domestico. Via Facebook, anche la sindaca di Barcellona, Ada Colau, ha infatti chiesto, come «mamma di due bambini di 9 e 3 anni» e amministratrice, che si trovino modi per fargli prendere aria «d'accordo con gli esperti sanitari». «Se gli adulti possono uscire a far fare la passeggiata al cane e si riaprono attività non essenziali perché i nostri bambini devono continuare ad aspettare?», si è domandata.

Il 20 marzo scorso il governo italiano ha inasprito le misure di contenimento del nuovo coronavirus vietando l'accesso a giardini pubblici e aree gioco in tutto il Paese. Tali misure sono state ora prorogate almeno fino al 3 maggio e un eventuale accesso a turni a questi spazi avverrebbe al più presto dopo quella data. I provvedimenti adottati da Madrid sono invece validi fino al 26 aprile prossimo.

In Svizzera, al contrario, non è stata imposta una chiusura generalizzata, ma la maggior parte dei comuni ticinesi ha comunque reso inaccessibili i giardini pubblici e i parchi giochi sul proprio territorio. Nel nostro Paese, le attuali disposizioni restrittive restano in vigore almeno fino al 26 aprile prossimo.