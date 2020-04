Per la Francia è il giorno più duro: 762 morti in 24 ore

PARIGI - Nuovo record di morti in un solo giorno in Francia con 762 decessi nelle ultime 24 ore. Sale così a 15'729 il bilancio delle vittime dal 1 marzo ad oggi per l'epidemia di Coronavirus, di cui 10'129 negli ospedali e 5600 nelle case di riposo. Lo ha reso noto il direttore generale della Sanità, Jerome Salomon.

Per il 6/o giorno consecutivo il saldo fra i nuovi pazienti in rianimazione e quelli usciti dal reparto fa registrare un calo complessivo di 91 unità. Attualmente i ricoverati in rianimazione sono 6730.

Nella cifra fornite oggi di 762 morti, quello che appare come il peggior bilancio in 24 ore mai registrato in Francia, sono compresi i dati che affluiscono giorno dopo giorno dalle case di riposo.

Il direttore generale della Sanità, Jerome Salomon, ha ripetuto che i numeri relativi ai morti negli ospizi affluiscono giorno dopo giorno e non riguardano necessariamente i decessi delle ultime 24 ore ma quelli complessivi dall'inizio dell'epidemia.

Trump "chiama" il G7 - Donald Trump terrà una video conferenza con i leader del G7 - di cui gli Usa hanno la presidenza di turno - giovedì prossimo per coordinare le risposte nazionali alla pandemia di coronavirus. Lo rende noto la Casa Bianca. «Lavorando insieme, il G7 sta usando un approccio dell'intera società per affrontare la crisi attraverso varie aree, inclusa la sanità, la finanza, l'assistenza umanitaria, la scienza e la tecnologia», ha spiegato il portavoce Judd Deere.



La Danimarca allenta la "morsa" - La Danimarca accelera sull'allentamento delle restrizioni per contrastare la diffusione del coronavirus dopo che gli ultimi numeri sull'impatto della pandemia nel Paese risultano oggi migliori del previsto, in particolare per i nuovi casi registrati. Lo ha comunicato la premier danese Mette Frederiksen che aveva disposto già per domani la "fase uno di riapertura" con la parziale riapertura di asili e scuole materne. Lo riferisce la Cnn. Non è ancora chiaro nel dettaglio quali restrizioni verranno sollevate o alleggerite, la premier si riunirà questa sera con altri membri del governo per definire i dettagli, ha comunicato.