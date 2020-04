Stilata la classifica delle nazioni più sicure contro il Covid-19

Giornalista in formazione

HONG KONG - Dove è meglio trovarsi in questo momento? Una risposta ce l'avrebbe il consorzio Deep Knowledge Group, che ha realizzato la classifica dei Paesi più sicuri e stabili nella lotta alla pandemia del nuovo coronavirus.

Per determinare il punteggio, le nazioni sono state valutate sulla base di 76 parametri, divisi nei tre seguenti settori: la sicurezza sanitaria, l'efficienza del trattamento e il livello di rischio durante la pandemia di Covid-19. Tra i parametri, ad esempio, sono inclusi i contagi e i decessi legati al virus, la dimensione geografica e la demografia, la capacità ospedaliera, le competenze mediche, le misure introdotte (tra cui la qualità e la durata della quarantena), le violazioni dei cittadini, e le reazioni economiche.

A livello internazionale, Israele è risultato al primo posto di questa speciale classifica. La Germania, unica rappresentante dell'Europa nelle prime dieci, si situa invece seconda. A completare il podio invece la Corea del Sud, la migliore tra i Paesi asiatici. Le nazioni asiatiche (e oceaniche) la fanno comunque da padrone; a seguire la Corea del Sud ci sono infatti l'Australia, la Cina, la Nuova Zelanda, Taiwan, Singapore, il Giappone, e infine Hong Kong, che chiude la Top 10.

La Svizzera si colloca invece all'11esimo posto della classifica, seguita dai vicini dell'Austria, tredicesimi. A livello europeo, oltre al podio composto, chiaramente, da Germania, Svizzera e Austria, si trovano nella Top 5 anche Ungheria e Danimarca.

Dal lato opposto, per quanto riguarda i Paesi più pericolosi in cui trovarsi, sono l'Italia e gli Stati Uniti a guidare la graduatoria. A chiudere il podio il Regno Unito, seguito da Spagna, Francia, Svezia e Iran. In seguito, Ecuador, Filippine e Romania completano la Top 10 negativa.

Il gruppo ha in seguito realizzato anche altre classifiche: ad esempio quella dell'efficacia dei trattamenti, o e del supporto dei rispettivi Governi. Tutte le classifiche, che hanno suscitato molto interesse da parte dei media e dei Governi a livello internazionale, possono essere consultate nella sezione Covid-19 del sito ufficiale del gruppo.

Il think tank ha utilizzato un algoritmo basato su fonti di dati pubblici come quelle dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o della Johns Hopkins University per realizzare le proprie analisi.

Deep Knowledge Group è un consorzio di organizzazioni commerciali e no-profit attive su molti fronti nel campo della salute e della tecnologia (AI, Longevity, FinTech, GovTech, InvestTech), che vanno dalla ricerca scientifica agli investimenti, all'imprenditorialità, all'analitica, ai media, alla filantropia e altro ancora.