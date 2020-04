In Lombardia calano decessi e ricoveri

MILANO - Nella vicina Lombardia, la regione italiana più colpita dall'epidemia di coronavirus, le persone positive al SARS-CoV-2 sono 59'052, con un aumento di 1'460 casi rispetto a sabato. Ieri c'era stato un aumento di 1'544 casi. I decessi sono 10'621, con una crescita di 110 unità. Ieri c'erano stati 273 morti in più.

Quest'ultimo dato è quindi «molto inferiore a quello di ieri e dopo tanti giorni c'è un trend di riduzione», ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. Calano anche i ricoveri, che sono arrivati a 11'969, con una riduzione di 57 posti mentre i ricoverati in intensiva sono 1'176, con un aumento di 2.

In Italia 156'363 contagiati totali - I casi confermati di contagio da coronavirus in Italia - compresi morti e guariti - è salito a 156'363, con un incremento rispetto a ieri di 4'092. Secondo l'ultimo bollettino della Protezione civile, i morti sono 19'899, 431 in più di ieri. Si tratta del più basso l'incremento di decessi da una settimana, che sabato erano stati 619.

I malati di Covid-19 sono attualmente 102'253, con un incremento di 1'984 rispetto a ieri. Sabato l'incremento era stato di 1'996. Dei malati complessivi, 27'847 sono ricoverati con sintomi, 297 in meno rispetto a ieri - e 71'063 sono quelli in isolamento domiciliare.

Le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus sono 34'211, 1'677 più di ieri. Calano intanto per il nono giorno consecutivo i ricoveri in terapia intensiva. I pazienti nei reparti sono 3'343 i pazienti nei reparti, 38 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1'176 sono in Lombardia, 2 in meno rispetto a ieri.