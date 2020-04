Boris Johnson torna a casa

LONDRA - Il premier britannico Boris Johnson è stato dimesso dall'ospedale, dove era stato ricoverato domenica scorsa per coronavirus. Lo ha reso noto Downing Street.

Il primo ministro si trovava presso l'ospedale St. Thomas. Lunedì era finito in terapia intensiva in seguito all'aggravarsi dei sintomi con cui era alle prese già da 10 giorni. Giovedì aveva poi potuto fare ritorno in reparto.

«Su consiglio del suo team medico, il primo ministro non tornerà immediatamente al lavoro», ha detto un portavoce di Downing Street. «Il primo ministro è stato dimesso dall'ospedale per continuare la sua convalescenza a Chequers», la residenza di campagna riservata ai capi di governo britannici, ha spiegato, aggiungendo che Johnson «desidera ringraziare tutti a Saint Thomas per le eccellenti cure che ha ricevuto».