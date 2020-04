«Abbiamo bisogno della Pasqua come non mai»

LONDRA - È un messaggio destinato non solo ai cristiani, ma «alle persone di ogni fede e di nessuna fede» quello che la regina Elisabetta ha condiviso via Twitter in occasione del Sabato santo.

«Quest'anno, la Pasqua sarà diversa per molti di noi», ha dichiarato la 93enne capa della Chiesa anglicana nel breve video in cui si vede un cero accendersi lentamente (più sotto). «Ma la Pasqua non è cancellata. Per la verità, abbiamo bisogno della Pasqua come mai prima d'ora», ha aggiunto.

La risurrezione di Cristo, ha sottolineato la sovrana, «ha dato nuova speranza e un rinnovato scopo ai suoi seguaci»: «Sappiamo che il coronavirus non avrà la meglio su di noi», ha assicurato. «Molte religioni hanno feste che celebrano la luce che ha la meglio sulle tenebre», ha quindi precisato Elisabetta. «Sembrano parlare a ogni cultura e valere per le persone di tutte le fedi e di nessuna fede», ha aggiunto.

Nel suo discorso al Regno Unito e al Commonwealth di domenica scorsa, Elisabetta aveva paragonato il sentimento di coesione che prevale in questo momento tra i britannici a quello dimostrato durante la Seconda Guerra Mondiale. «Coloro che verranno dopo di noi diranno che i britannici di questa generazione sono stati forti come nessun altro», aveva aggiunto.

Nel Regno unito si contano più di 79mila contagi e quasi 10mila decessi legati al coronavirus. Le persone guarite sono almeno 600. Ammalatosi anch'egli di COVID-19, il premier britannico Boris Johnson sta mostrando segni di miglioramento.