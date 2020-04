Coronavirus: a New York le scuole riapriranno solo a settembre

NEW YORK - Le scuole nella città di New York resteranno chiuse per il resto dell'anno scolastico e non riapriranno quindi fino a settembre. Lo ha annunciato il sindaco della Grande Mela, Bill de Blasio.

New York ha il sistema di scuole pubbliche più grande degli Stati Uniti, con 1,1 milioni di allievi. Le scuole nella città sono state chiuse il 16 marzo a causa dell'epidemia di coronavirus.

Il numero di morti per coronavirus nello Stato di New York è di 783 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto alle 777 vittime del 9 aprile. È il quinto giorno consecutivo che lo Stato conta più di 700 morti al giorno: il 6 aprile 731, il 7 aprile 779, l'8 aprile 799, il 9 aprile 777 e il 10 aprile 783. Lo afferma il governatore Andrew Cuomo, sottolineando che il numero dei morti complessivi a causa del coronavirus è di 8'627.

Oltre 1,7 milioni di casi nel mondo - I contagi da coronavirus in tutto il mondo hanno superato il milione e 700mila. Lo rileva la Johns Hopkins University nel suo aggiornamento. Più precisamente, sono oltre 1'721'000. Il numero dei morti è di più di 104mila, con gli Stati Uniti vicini a sorpassare l'Italia per numero di decessi.