In Spagna 510 morti da ieri: è il dato più basso dal 23 marzo

MADRID - In Spagna prosegue il rallentamento dell'epidemia di coronavirus. Nelle ultime 24 ore si registrano 510 nuove vittime, in calo rispetto alle 605 di venerdì: è l'aumento più contenuto dal 23 marzo, secondo i dati del ministero della sanità riportati da El Pais. Il numero di contagi è di 161'852. Le persone guarite sono 59'109.

Il governo spagnolo ha prorogato di due settimane, fino al 25 aprile il controllo alle frontiere terrestri con Francia e Portogallo. Lo ha annunciato il ministero dell'Interno, riporta l'agenzia Efe.

Sofia impone l'obbligo delle mascherine - Da questa notte le mascherine saranno obbligatorie in luoghi pubblici in Bulgaria. Lo ha annunciato oggi ai giornalisti il premier Boyko Borissov. "Quando si è fuori casa, tutti devono portare le mascherine sanitarie o, chi non ne ha, deve coprirsi il viso con una sciarpa per andare al negozio, ce l'hanno tutti", ha detto, aggiungendo che entro stasera il ministro della Sanità firmerà il rispettivo ordine. La misura viene introdotta per le previsioni che, nonostante gli appelli a restare a casa, saranno in molti ad andare in chiesa domani, la domenica delle palme, e per la Pasqua ortodossa il 19 aprile prossimo. Le chiese e i monasteri in Bulgaria rimangono aperti nel periodo di emergenza per il coronavirus.

Iran sopra i 70mila casi - I contagi accertati di coronavirus in Iran hanno superato i 70mila. Lo ha reso noto il ministero della salute. Nelle ultime 24 ore sono risultate positive altre 1'837 persone. Le vittime sono 4'357, 125 in più nelle ultime 24 ore. I guariti sono quasi 42'000, quasi 4'000 invece sono in condizioni critiche.

Mascherine per i nudisti - La Repubblica Ceca, uno dei pochi Paesi europei che ha iniziato ad allentare la stretta delle misure contro il coronavirus, ha imposto le mascherine anche per i nudisti. Lo riporta la Cnn. La polizia ha imposto l'obbligo di indossare le protezioni dopo essere stata allertata da una serie di segnalazioni, nella piccola città di Lázně Bohdaneč a est di Praga, che lamentavamo la presenza di naturisti senza protezioni.