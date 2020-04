Si procede con il vaccino contro il coronavirus: per la seconda fase servono 500 volontari

TIANJIN - CanSino Biologics, azienda cinese di biofarmaceutica con sede a Tianjin, sta reclutando 500 volontari per la seconda fase dei test clinici di un vaccino contro il coronavirus.

La sperimentazione sarà condotta insieme all'Istituto di Biotecnologia dell'Accademia di Scienze mediche militari. L'annuncio, riferisce il South China Morning Post, è arrivato nelle scorse ore, dopo che si è stabilito - in base ai dati preliminari della prima fase di test - che si può procedere in sicurezza.

La prima fase - Dalla metà di marzo fino al 2 aprile scorso a 108 volontari provenienti da Wuhan è stato iniettato il potenziale vaccino. Sono stati creati tre gruppi: i componenti del primo hanno ricevuto una dose bassa, media per quelli del secondo e alta per il terzo e ultimo. Alcuni effetti collaterali sono stati rilevati tra coloro ai quali è stato iniettato il quantitativo più alto, si legge nel resoconto della ricerca pubblicato giovedì su Science and Technology Daily. In particolare febbre a 38,5 gradi, che spariva generalmente dopo 24 ore.

Per la seconda fase si è deciso di procedere con il basso e medio dosaggio. 250 volontari riceveranno una dose media, 125 una bassa e i restanti 125 un placebo. Le persone che verranno selezionate per i test avranno un'età compresa tra i 18 e i 60 anni, senza precedenti infezioni da coronavirus o allergie note ai vaccini.

Lo step successivo, in caso di successo, prevederebbe un numero ancora maggiore di soggetti ai quali verrebbe testato il vaccino, così da permettere ai ricercatori di comprendere meglio le capacità protettive sulla popolazione.

Generalmente ci vuole almeno un anno per sviluppare un vaccino, ma l'emergenza mondiale sta portando i ricercatori di tutto il mondo a cercare di fare il più presto possibile.