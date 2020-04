Coronavirus: corridore sfugge al finanziere che tenta di multarlo

PESCARA - Scena inevitabilmente comica giovedì sul lungomare di Pescara. Impegnato in una corsa sul bagnasciuga, un corridore solitario irrispettoso delle norme contro la diffusione del nuovo coronavirus è stato individuato e inseguito da un finanziere. L’agente non è riuscito a raggiungerlo, ma i suoi colleghi sono comunque arrivati ad acciuffarlo e multarlo poco dopo.

Come si vede in un video girato da alcuni residenti (v. sotto), un'iniziale, apparente esitazione del finanziere, che tenta dapprima di far fermare il runner con le buone, e il susseguente scatto dell’atleta amatoriale hanno impedito all’agente, messosi a sua volta a correre, di raggiungerlo. Direttosi verso la strada, l’uomo è stato però intercettato da altri agenti della Guardia di finanza e multato. Secondo la stampa locale sarebbe incappato nella sanzione massima per la violazione delle disposizioni sul coronavirus: 3’000 euro (ca. 3’170 franchi).

Portali locali come Il Centro sostengono che la persona multata sia Mario Ferri detto “Il Falco”, noto in zona per le sue invasioni di campo negli stadi, ma lui smentisce: «Adesso ve lo ripeto anche qui visto che mi state bombardando di domande! Non sono io che scappo», scrive sulla sua pagina Facebook “Calcio a 360 gradi D’Ignoranza”.

In Italia non è possibile uscire di casa se non per recarsi al lavoro, per fare acquisti di generi di prima necessità, per motivi di salute o per altre necessità impellenti. Anche l’allenamento individuale all’aperto è vietato.