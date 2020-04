Miliardario distribuirà gratuitamente 10 milioni di mascherine

HONG KONG - In questi giorni difficili sono tanti i segnali di solidarietà che si possono vedere tra la popolazione di tutto il mondo. Ognuno, nel suo piccolo, aiuta gli altri come può. Ed è ciò che ha fatto anche il famoso collezionista d'arte Adrian Cheng, che distribuirà gratuitamente ben 10 milioni di mascherine alle persone in difficoltà.

Per farlo ha "inventato" dei distributori automatici appositi. Grazie ad una carta con codice identificativo, ogni persona potrà prelevare gratuitamente cinque mascherine ogni settimana in uno dei 35 distributori sparsi per la città. «I nostri team hanno lavorato instancabilmente per assicurare la produzione delle mascherine qui ad Hong Kong. Spero che questa iniziativa spinga anche altre persone nella stessa direzione» ha scritto lo stesso Cheng su Instagram, presentando il progetto "Mask to Go".

L'erede dell'immobiliare e delle gioiellerie, nonché collezionista d'arte, secondo Forbes ha un patrimonio stimato a 20,7 miliardi di dollari.