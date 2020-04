Elisabetta II si rivolgerà alla nazione con un video

LONDRA - Domenica sera alle ore 20 la Regina Elisabetta II si rivolgerà a tutti i cittadini del Regno Unito e del Commonwealth.

«Sua Maestà la Regina ha registrato un messaggio speciale in relazione all'epidemia di coronavirus» si legge in una nota diffusa da Buckingham Palace. La videoregistrazione è avvenuta nel castello di Windsor, dove la sovrana si trova in auto-isolamento da giorni insieme al principe Filippo e una ristrettissima cerchia di collaboratori.

È un evento eccezionale nella storia del Regno Unito: è solamente la quarta volta (in 68 anni di regno) che Elisabetta si rivolge ai sudditi al di fuori del tradizionale discorso natalizio. Era successo nel 1991, in occasione della prima Guerra del Golfo; nel 1997, in concomitanza con la commozione generale dovuta alla morte di Lady Diana; nel 2002, per commemorare la morte della madre.