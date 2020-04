Numeri negativi da record per gli USA, 1'480 decessi in un giorno solo

WASHINGTON - Nuovo triste record negli Stati Uniti, dove, secondo i dati della John Hopkins University, le vittime da coronavirus in 24 ore sono state 1480. il più alto numero di morti giornaliere mai registrato in un solo Paese.

In totale i decessi da quando si è diffusa la pandemia nel Paese sono ora 7'406. I casi accertati in tutto il Paese sono invece 274 mila. New York, lo Stato più colpito, raggiunge quota 3'000 morti, il doppio rispetto a tre giorni fa.

Venerdì il Governo ha raccomandato alla gente di coprirsi il volto per strada per rallentare la diffusione del coronavirus. Con il superamento dei record negativi, gli Stati Uniti stanno pian piano diventando il nuovo epicentro della pandemia.

«Lasceremo la decisione sull'ordine ai cittadini di stare a casa ai singoli governatori, Stato per Stato». Ha detto il presidente americano Donald Trump, che ha escluso un ordine dall'alto, a livello nazionale. Questo nonostante le pressioni di molti, anche tra gli esperti che collaborano con la Casa Bianca come Anthony Fauci. «In Italia e Spagna è diverso - ha aggiunto - loro hanno un problema più grande».

Proprio con Fauci, super esperto della task force anti-coronavirus, Trump avrebbe avuto un nuovo scontro dietro le quinte. Il virologo sarebbe stato escluso all'ultimo minuto dal briefing quotidiano con la stampa dopo gli ennesimi attriti tra la linea dura contro il virus suggerita da Fauci e la linea più lassista del tycoon.

Le ultime frizioni si sarebbero consumate dopo il pressing del virologo affinché il presidente raccomandi a tutti gli americani di stare a casa, indipendentemente da quanto deciso dai singoli Stati. Poi il nodo della mascherine, con le autorità sanitarie federali che raccomandano a tutti gli americani di indossarle e il tycoon che minimizza la misura stressando il fatto della volontarietà.

«Non credo che io userò la mascherina», ha infatti affermato Trump, dopo aver ripetuto più volte che la raccomandazione è su base volontaria. «Potere farlo, potete non farlo, è solo una raccomandazione», ha aggiunto. Interrogato sull'assenza di Fauci, Trump ha risposto stizzito: «Non lo so! Ogni volta che non è qui i fake media mi chiedono di lui....».

Intanto, il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha chiesto al Presidente di reclutare personale medico in tutto il Paese per venire in soccorso della grave situazione nella Grande Mela. «Le vite da salvare sono qui», ha detto de Blasio, che ha domandato anche di coinvolgere l'esercito.

Gli americani si stanno preparando al peggio e stanno costruendo ospedali da campo da Los Angeles a Miami, con migliaia di nuovi posti letto a disposizione dei malati. La nave ospedale Comfort, capace di raccogliere 1'000 persone, ha iniziato ieri ad accogliere i primi pazienti.