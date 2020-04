Negli Stati Uniti 1'169 decessi legati al coronavirus in 24 ore: è un record

WASHINGTON - Con 1'169 vittime nelle ultime 24 ore, gli Stati Uniti hanno ora il triste primato del maggior numero di vittime in un giorno dall'inizio della pandemia, superando il record italiano dei 969 morti del 27 marzo.

Gli Usa hanno al momento 245'540 casi positivi e quasi 6'000 decessi, secondo i dati della Johns Hopkins University. Secondo Deborah Birx, coordinatrice della stessa task force della Casa Bianca contro il coronavirus, i dati sui contagiati suggeriscono che un numero insufficiente di americani rispetta le linee guida nazionali sul distanziamento sociale. Italia, Spagna, Francia e Germania hanno cominciato a «flettere le loro curve» ma, ha aggiunto, gli americani devono fare uno sforzo maggiore se vogliono ottenere gli stessi risultati.

Intanto, riferisce la Cnn, gli americani sottoposti all'ordine di stare a casa sono 305 milioni, oltre il 90% della popolazione totale. Stando al Washington Post invece, la Casa Bianca è orientata a consigliare d'indossare una mascherina chirurgica o altro per coprire naso e bocca in pubblico per rallentare la diffusione del coronavirus. La raccomandazione potrebbe essere data oggi.

Da parte sua, il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha sollecitato gli abitanti della Grande Mela a coprirsi il volto quando sono in pubblico e vicino ad altre persone. Questo, ha precisato, non significa indossare le mascherine mediche, che dovrebbero essere lasciate agli operatori sanitari. «Può essere una sciarpa, una bandana fatta in casa», ha aggiunto.

Trump negativo al secondo test - Donald Trump è stato sottoposto per la seconda volta al test del coronavirus ed è risultato negativo. Lo rende noto la Casa Bianca, sottolineando che il presidente è in salute e non ha sintomi. «Ora facciamo 100mila test al giorno, più di ogni altro Paese al mondo in relazione alla popolazione», ha detto lo stesso Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca sul Covid-19. Tra le nuove linee guida annunciate c'è la creazione di aree separate per gli ospiti sani e quelli malati nelle case di riposo.

In relazione al cargo russo pieno di materiale medico «di alta qualità» arrivato ieri a New York per fronteggiare l'emergenza, il presidente ha commentato: «È stato un gesto molto carino da parte di Vladimir Putin. Non sono preoccupato dalla propaganda russa». Trump ha ricordato che l'offerta di aiuto è stata avanzata dallo stesso leader del Cremlino in una loro recente telefonata.

Trump ha poi precisato che l'Iran non ha chiesto a Washington di alleggerire le sanzioni per il coronavirus. Il suo consigliere Peter NavarroIl ha da parte sua fatto sapere che il presidente firmerà oggi un ordine in base alla legge di guerra Defence production act per prevenire l'incetta di materiale protettivo e il suo invio all'estero.

I primi assegni diretti per gli americani previsti dal pacchetto di aiuti da 2'000 miliardi di dollari arriveranno nel giro di due settimane, ha invece reso noto il segretario al tesoro Steven Mnuchin.

Confermate le primarie in Wiasconsin - Un giudice federale ha negato il rinvio delle primarie presidenziali in Wisconsin previste per il 7 aprile, nonostante l'emergenza coronavirus. Se la decisione non verrà modificata, il Wisconsin sarà l'unico degli undici Stati Usa che avevano programmato le primarie in aprile a non posticiparle. Il giudice ha chiarito che non è d'accordo con la decisione dello Stato di andare alle urne, ma che è stato costretto a valutare solo il diritto costituzionale degli elettori e non la salute pubblica, che spetta invece alle autorità politiche e sanitarie.

Prima risoluzione Onu - L'assemblea generale dell'Onu ha approvato una risoluzione che invita alla «cooperazione internazionale» e al «multilateralismo» per combattere il coronavirus, primo testo delle Nazioni Unite dalla dichiarazione della pandemia. Il documento, cui ha tentato invano di opporsi con una bozza concorrente la Russia sostenuta da altri quattro Paesi, sottolinea anche «la necessità di rispettare pienamente i diritti umani» e denuncia «ogni forma di discriminazione, il razzismo e la xenofobia nella risposta da dare alla pandemia».

GERMANIA - Con 84'600 casi di coronavirus, anche la Germania ha superato per numero di contagi la Cina, che attualmente ne conta 82'432, secondo il conteggio della Johns Hopkins University.

AUSTRALIA - Scienziati australiani hanno avviato sperimentazioni di primo stadio di due vaccini 'candidati' per il Covid-19 su furetti allevati nell'Australian Animal Health Laboratory dell'agenzia scientifica nazionale Csiro presso Melbourne.

Si prevede che i test, condotti in una struttura di bioprotezione di alto livello, richiederanno tre mesi. I furetti, che hanno sistemi respiratori simili a quelli umani, vengono vaccinati e dopo quattro settimane per consentire lo sviluppo dell'immunità, verrà loro somministrata una dose del virus.

Lo Csiro partecipa in pieno alla risposta globale al Covid-19 e prevede di condurre a breve test per altri vaccini 'candidati'. Dallo scorso anno fa parte della Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, un gruppo globale che mira a frenare le epidemie potenziando lo sviluppo dei vaccini. E ha già chiesto allo Csiro di testare vaccini formulati dall'Università di Oxford in Gran Bretagna e da Inovio Pharmaceuticals negli Stati Uniti, in preparazione dei test sugli esseri umani.

I ricercatori hanno osservato che il virus muta in un certo numero di "cluster" distinti e stanno esaminando come ciò possa indicare il modo in cui un vaccino viene sviluppato. Il laboratorio studia il nuovo coronavirus da gennaio e si sta preparando a testare nuovi candidati non appena saranno disponibili, riferisce il direttore del laboratorio Trevor Drew, che guida il progetto. «Dobbiamo bilanciare la necessità di operare con urgenza con le esigenze critiche di biosicurezza», ha dichiarato ai media. Ha aggiunto che si sta cercando il modo più efficace per somministrare il vaccino, se per iniezione intra-muscolare o con spray nasale.

Lo Csiro è la prima organizzazione di ricerca fuori della Cina ad aver generato uno stock sufficiente del Covid-19 - utilizzando il ceppo isolato dal Doherty Institute di Melbourne - per consentire studi e ricerche precliniche. Il mese scorso i suoi ricercatori hanno elaborato un modello biologico che per primo esamina la reazione dei furetti al virus. Hanno quindi approfondito lo studio del decorso dell'infezione negli animali, un passo cruciale per valutare l'efficacia di un vaccino.

GIAPPONE - Il governo giapponese è pronto ad approvare un piano di sostegno economico per far fronte all'emergenza del coronavirus che prevede l'erogazione di 200 mila yen in contanti, l'equivalente di 1800 franchi, alle famiglie con un basso reddito, per ravvivare i consumi.