ROMA - L’Italia è ormai vicina alla fase del cosiddetto “picco” dei contagi. «Siamo al plateau, ora dobbiamo iniziare la discesa», ha spiegato oggi durante l’aggiornamento dell’andamento epidemiologico il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro.

L’ultimo bollettino italiano riferiva di oltre 101mila casi positivi registrati nella vicina Penisola dall’inizio dell’epidemia. Oggi Brusaferro ha suddiviso la situazione in tre aree, «quella a più alta circolazione al nord, una intermedia con alcune migliaia di casi» e le altre caratterizzate da un numero contenuto di casi «a limitata circolazione».

Ora più che mai è fondamentale non abbassare la guardia per «gestire la discesa», ha sottolineato il numero uno dell’ISS nel ribadire l’importanza di rispettare le disposizioni di distanziamento sociale. La ripartenza sarà un processo lungo e sarà quindi prioritario «evitare di perdere il controllo dell’epidemia». In altre parole, sarà la velocità della discesa a determinare quando si potranno allentare alcune delle misure in vigore.

Secondo uno studio realizzato dall’Einaudi Institute for Economics and Finance, l’azzeramento della curva in Italia allo stato attuale potrebbe avvenire entro la metà di maggio.