WASHINGTON D.C. - «Gli Stati Uniti non pagheranno per la sicurezza» del principe Harry e di Meghan Markle. Lo twitta il presidente Donald Trump.

«Sono un grande amico e un ammiratore della Regina e del Regno Unito. Era stato detto che Harry e Meghan avrebbero vissuto in Canada in modo permanente. Ora hanno lasciato il Canada per gli Stati Uniti. Comunque gli Stati Uniti non pagheranno per la loro sicurezza. Devono pagare loro», dice Trump.