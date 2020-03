L'intervista alla paziente zero: «I dottori non avevano idea di cosa avessi»

WUHAN - Si chiama Wei Guixian, ha 57 anni e nella vita vende frutti di mare al mercato. Stando a quanto riportato dal magazine cinese The Paper, sarebbe proprio lei il paziente zero. Ovvero la prima persona al mondo a contrarre il Covid-19, scatenando poi la pandemia che tutti stiamo vivendo.

«Quando arriva l'inverno mi capita spesso di avere l'influenza quindi pensavo si trattasse di quello», ricorda la donna che ha iniziato a manifestare i primi sintomi attorno al 10 dicembre 2019, «mi sentivo un po' stanca, ma non più del solito».

Proprio per questa non-eccezionalità della situazione si è recata come di consueto all'ambulatorio dove ha ricevuto un'iniezione ed è stata rilasciata. Nessuno poteva sapere che, in quel momento, la donna - che di lì a non molto sarebbe finita a lottare per la vita in un letto d'ospedale - era probabilmente contagiosa e stava diffondendo il coronavirus.

Passato un paio di giorni, Wei stava ancora male: «Sono andata in un altro ospedale per avere una seconda opinione, mi hanno dato delle pillole che però non sono servite a niente, i dottori non avevano idea di cosa avessi... ».

Infine il 16 dicembre la commerciante ha deciso di vedere un terzo medico: «Stavo davvero male, ero priva di energie e di forza», ricorda lei, «giunta al Wuhan Union Hospital, il medico che l'ha presa in cura ha riconosciuto i sintomi comuni con alcuni altri pazienti che si erano presentati nella struttura». In una sola settimana, era già diventata un'epidemia.

Wei è stata subito messa in quarantena, dove è rimasta e ha lottato con la malattia. Stando alle autorità di Wuhan è sicuramente fra le prime 27 persone a essersi annunciate manifestando i sintomi.