La Spagna vede nero: 838 morti nelle ultime 24 ore, raggiunta quota 6'500

MADRID - I numeri in Spagna continuano ad abbattere record negativi: 838 morti nelle ultime 24 ore, raggiunta quota 6'500 decessi.

Per quanto riguarda gli altri dati, l'ultimo bollettino del quotidiano El País ha registrato 78'797 contagi confermati, con 4'907 persone in terapia intensiva e 14'709 guariti nel Paese.

Nel frattempo, il Governo spagnolo ha deciso di rafforzare ulteriormente le misure: verranno paralizzate tutte le attività non essenziali, in tutto il Paese, fino al 9 aprile. Inoltre, gli spostamenti continuano ad essere limitati: si può uscire di casa per lavorare solo se il telelavoro non è possibile, per comprare da mangiare, per ricevere cure mediche o per portare fuori i cani (ma bisogna farlo rapidamente).

Il Presidente del Governo Pedro Sanchez ha inoltre fatto un appello all'UE: «La risposta non può essere nazionale, deve essere europea. È il momento più critico dell'UE dalla sua fondazione» ha detto Sanchez, come si legge sul País.

AUSTRALIA - Per contenere la diffusione del coronavirus il premier australiano Scott Morrison ha annunciato nuove restrizioni, tra le quali il divieto di assembramenti con più di due persone, lo ha riportato la BBC. Il Capo del governo ha chiesto alla popolazione di uscire «solo se necessario», gli over 70 e gli over 60 con malattie croniche devono invece restare a casa. Da domani saranno chiusi i campi da gioco pubblici, le palestre all'aperto e gli skatepark. Non sono più autorizzate le sessioni di training di gruppo ma ci si può allenare con un personal trainer.

Morrison ha anche annunciato un pacchetto da 1,1 miliardi di dollari per la sanità e i servizi contro le violenze domestiche. Intanto nella notte sono morte altre due persone infette da Covid-19, un 75enne del Queensland che si trovava a bordo della nave da crociera Ruby Princess e un 80enne del Victoria. Le vittime totali sono 16, i contagi circa 3'000.

IRAN - Il bilancio dei morti ufficiali per coronavirus in Iran sale a 2'640, con un incremento di 123 nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto il portavoce del ministero della sanità di Teheran, citato dalla tv di stato, che registra anche 2'901 persone risultate positive al tampone, che fanno salire il totale dei contagiati confermati nel Paese a 38'309. Le persone guarite, annuncia il governo, sono 12'391.