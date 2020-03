Coronavirus: oltre 30'000 morti nel mondo

BALTIMORA - Nel mondo le persone ufficialmente decedute a causa del coronavirus hanno oltrepassato le 30'000, un terzo delle quali nella sola Italia, arrivando a oltre 10'000, secondo il conteggio aggiornato della Johns Hopkins University di Baltimora. Un conteggio che piazza la cifra globale dei contagi accertati a quasi 665'000, con in testa gli Stati Uniti (124'665).

Il contatore dell'università americana dà il numero globale di guariti a oltre 140'200, 12'384 dei quali in Italia, seconda in questa classifica dopo la Cina (oltre 75'500 guariti).

FRANCIA - È morto in Francia Patrick Devedjian, ex ministro all'epoca del presidente Nicolas Sarkozy. L'uomo politico è deceduto la notte scorsa a 75 anni per le conseguenze del coronavirus.

Diagnosticato positivo al Covid-19, Devedjian era stato ricoverato in osservazione mercoledì scorso in un ospedale del suo dipartimento, alle porte di Parigi. Giovedì aveva twittato di essere stato «colpito dall'epidemia» e di «poter quindi testimoniare direttamente del lavoro eccezionale dei medici e di tutto il personale sanitario». «Stanco ma stabilizzato grazie a loro, risalgo la china ed esprimo loro un grande ringraziamento per l'aiuto costante a tutti i malati» aveva concluso.

Avvocato di professione, Devedjian è stato eletto in Parlamento nel suo dipartimento dal 1986 al 2017, poi è stato sindaco di Antony dal 1983 al 2002 e consigliere dipartimentale dal 2004, presidente del Dipartimento dal 2007. Fu portavoce dell'RPR, il partito neogollista, dal 1999 al 2001 e segretario generale dello stesso partito (quando divenne UMP) dal 2007 al 2008. Sotto la presidenza di Jacques Chirac era stato ministro delegato dell'Industria dal 2004 al 2005, poi con Sarkozy fu ministro del Piano di Rilancio dal 2008 al 2010.

La mappa dei contagi nel mondo