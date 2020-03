Avigan, l'Aifa dà il via libera alla sperimentazione del farmaco

ROMA - L'Agenzia italia del farmaco (AIFA) ha dato ieri il via libera alla sperimentazione dell'Avigan (nome commerciale del Favipiravir), un farmaco antivirale sviluppato in Giappone, per il trattamento del Covid-19. Ad annunciarlo ieri è stato il ministro della Salute Roberto Speranza.

«Il direttore dell’Aifa, Nicola Magrini, mi ha comunicato che dopo una prima analisi sui dati disponibili relativi ad Avigan, sta sviluppando un programma di sperimentazione e ricerca per valutare l'impatto del farmaco nelle fasi iniziali della malattia», ha detto Speranza, spiegando che i protocolli saranno resi operativi nel corso dei prossimi giorni.

Il farmaco era stato al centro delle discussioni negli ultimi giorni a causa di un video circolato in rete, in cui un farmacista italiano residente nel Paese del Sol Levante decantava il prodotto in questione. E sull'onda di questo video, i presidenti delle Regioni Veneto e Lombardia, Luca Zaia e Attilio Fontana, hanno aperto alla possibilità di sperimentare subito il farmaco.