Cinque giorni di fila senza nuovi casi a Wuhan

PECHINO - Mentre Wuhan, la "culla" della pandemia del nuovo coronavirus, registra il quinto giorno consecutivo senza nuovi casi né casi sospetti, negli Stati Uniti il presidente Donald Trump si trova confrontato a una situazione di crescente emergenza.

Il "Commander in chief" statunitense ha annunciato in una conferenza stampa alla Casa Bianca di aver attivato la Guardia nazionale per gli Stati di New York (il più colpito in questo momento), California e Washington. Trump ha inoltre ordinato alla Fema di realizzare con urgenza ospedali da campo per un totale di 4000 posti.

Coprifuoco notturno in Francia - In Europa sono scattati ieri sera in Francia i primi provvedimenti di coprifuoco notturno, decretati dai prefetti delle Alpi Marittime - nel sud - e di Mulhouse, focolaio nell'estremo est del Paese. Il Prefetto delle Alpi Marittime ha decretato il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino in tutti i comuni del litorale e in tutti i centri di oltre 10'000 abitanti fino al 31 marzo.

Sorride anche la Corea del Sud - I nuovi casi in Corea del Sud sono scesi a 64, contro i 98 di sabato, portando il totale a 8'961: è il dato più basso da metà febbraio, ha riferito il Korea Centers for Disease Control and Prevention. I decessi sono aumentati a 111.

Roma chiama il Pentagono - Il Governo italiano avrebbe invece fatto un appello diretto al capo del Pentagono, Mark Esper, per ottenere equipaggiamento medico come mascherine e respiratori contro il coronavirus. Lo riporta la Cnn, citando un dirigente della difesa Usa coperto dall'anonimato.