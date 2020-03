Crociera senza fine: nessun porto li fa più attraccare, non sanno dove andare

VALPARAISO - È diventato un viaggio del mistero, per molti passeggeri. Infatti, non sanno più dove è diretta la nave su cui si trovano, o dove e se potranno (finalmente) sbarcare.

È la surreale situazione in cui si trova la MS Zaandam, nave da crociera della Holland America, che non sa più in che direzione andare. All'equipaggio dell'imbarcazione era stato detto di dirigersi verso il Cile, ma quando stavano per giungere a Valparaiso, le autorità cilene hanno deciso di bloccare l'ingresso nel Paese.

«Al momento la nave si dirige verso nord, nel frattempo la Holland America sta lavorando per trovare un posto dove poter far sbarcare gli ospiti, in modo da farli tornare a casa il prima possibile» ha detto un portavoce della società al Business Insider. «Ci teniamo a ringraziare gli ospiti e i loro cari per la loro pazienza e comprensione, la sicurezza rimane la nostra prima priorità».

La nave cercherà ora un porto dove attraccare negli Stati Uniti. In ogni caso, la preoccupazione di molti passeggeri rimane alta: come faranno a tornare a casa coloro che vivono in Australia o in Europa?

Una buona notizia per i passeggeri (e per l'equipaggio) comunque c'è, nessuno a bordo ha mai mostrato sintomi da Covid-19.