La Lombardia chiude (quasi) tutto

MILANO - Stop allo sport all'aperto, anche singolarmente. Chiude l'edilizia, chiudono tutti i negozi «tranne le edicole, le farmacie, le parafarmacie e i supermercati».

La Lombardia si ferma per il coronavirus. Una nuova serie di misure anti-contagio sono state decretate oggi nella regione italiana più colpita dall'epidemia. Il governatore Attilio Fontana, d'accordo con i sindaci e le parti sociali, ha firmato nelle scorse ore un'ordinanza che inasprisce i provvedimenti già drastici adottati finora dal Pirellone.

Si tratta dell'iniziativa più severa in vigore attualmente in Italia - e probabilmente in Europa - e corrisponde alla chiusura pressoché totale delle attività aperte al pubblico. Oltre ai cantieri edili e a tutti gli esercizi commerciali non alimentari, il provvedimento decreta la chiusura anche degli studi professionali, dei mercati, dei distributori automatici di alimentari e bevande, di tutti gli hotel.

«La situazione non migliora anzi, continua a peggiorare. Non so più come dirlo: solo con l’estrema limitazione dei contatti interpersonali possiamo cercare di invertire questa tendenza» ha dichiarato Fontana al termine di una riunione con il suo staff nel pomeriggio. La decisione del governatore - si legge sui media italiani - è maturata in seguito a quella che considera un atteggiamento non abbastanza deciso da parte del governo Conte.

L'ordinanza inasprisce anche le pene per chi infrange il divieto di assembramento nei luoghi pubblici, che ora rischierà una multa fino a 5mila euro.