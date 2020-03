«Situazione preoccupante» ai confini interni dell'Europa

BRUXELLES - «La situazione» alle frontiere interne tra gli Stati membri, con controlli che causano lunghe code di camion per il trasporto di materiale medico e beni di prima necessità, «è più che preoccupante», serve «una discussione franca» tra Paesi, «il mercato unico deve essere anche uno strumento di solidarietà». Parole del commissario europeo Thierry Breton ai 27 ministri per Mercato interno e industria prima dell'inizio di una riunione in video-conferenza.

«I controlli non dovrebbero causare gravi perturbazioni alla catena di approvvigionamento e ai servizi essenziali», ha sottolineato Breton, ricordando le linee guida Ue che prevedono corsie prioritarie per il trasporto merci.

Il commissario ha rivolto un appello ai ministri affinché «diano chiare indicazioni» alle aziende per «massimizzare la disponibilità e capacità di produzione» di mascherine e dispositivi medici come i respiratori, anche coinvolgendo settori «alternativi», come il tessile, le distillerie e i laboratori di stampanti 3D.

Eurodeputato positivo - Nel frattempo, l'eurodeputato del Partito popolare polacco Adam Jarubas è risultato positivo al test del coronavirus. Lo ha annunciato lui stesso oggi su Twitter. «Mi trovo all'ospedale e mi sento bene. Ne uscirò e ne usciremo tutti», ha scritto stamattina. Jarubas è il primo eurodeputato ad aver annunciato di aver contratto il virus.