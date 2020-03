«Situazione preoccupante» ai confini interni dell'Europa

BRUXELLES - «La situazione» alle frontiere interne tra gli Stati membri, con controlli che causano lunghe code di camion per il trasporto di materiale medico e beni di prima necessità, «è più che preoccupante», serve «una discussione franca» tra Paesi, «il mercato unico deve essere anche uno strumento di solidarietà». Parole del commissario europeo Thierry Breton ai 27 ministri per Mercato interno e industria prima dell'inizio di una riunione in video-conferenza.

«I controlli non dovrebbero causare gravi perturbazioni alla catena di approvvigionamento e ai servizi essenziali», ha sottolineato Breton, ricordando le linee guida Ue che prevedono corsie prioritarie per il trasporto merci.

Il commissario ha rivolto un appello ai ministri affinché «diano chiare indicazioni» alle aziende per «massimizzare la disponibilità e capacità di produzione» di mascherine e dispositivi medici come i respiratori, anche coinvolgendo settori «alternativi», come il tessile, le distillerie e i laboratori di stampanti 3D.

Eurodeputato positivo - Nel frattempo, l'eurodeputato del Partito popolare polacco Adam Jarubas è risultato positivo al test del coronavirus. Lo ha annunciato lui stesso oggi su Twitter. «Mi trovo all'ospedale e mi sento bene. Ne uscirò e ne usciremo tutti», ha scritto stamattina. Jarubas è il primo eurodeputato ad aver annunciato di aver contratto il virus.

Aiuti cinesi in Serbia - A Belgrado è decollato nel pomeriggio un aereo alla volta dell Cina, da dove trasporterà in Serbia materiale sanitario necessario a contrastare il contagio del coronavirus. Come riferiscono i media, sono attesi respiratori, tamponi, mascherine e altro materiale medico. È inoltre previsto anche l'arrivo di un'equipe di specialisti.

184 morti in Gran Bretagna - S'impennano a 184 i morti accertati per coronavirus nel Regno Unito, con un nuovo picco di 40 decessi in più in un giorno secondo i dati diffusi oggi dal ministero della Sanità britannico.

Mentre un primo ospedale, il Northwick Park Hospital di Harrow, un sobborgo di Londra, dichiara formalmente di essere in crisi per il numero di pazienti ricoverati per sospetto contagio da Covid-19: segnalando di essere alla prese con un «incidente grave», avendo esaurito i suoi 33 posti letto disponibili ad hoc.

Allarme mascherine contraffatte - L'Ufficio europeo antifrode (Olaf) ha avviato un'indagine sull'importazione di prodotti contraffatti, inefficaci o dannosi per la salute, utilizzati contro il Covid-19 come mascherine, kit per i tamponi e altro materiale medico-sanitario. Lo ha reso noto lo stesso Olaf. Mascherine contraffatte, anche per bambini, sono state vendute online in diversi Stati membri a prezzi tra i 5 euro e i 10 euro, circa tre volte il prezzo normale. Spesso questi materiali, accompagnati da certificati falsi o dichiarati come altri prodotti, vengono distribuiti in commercio o sul mercato nero. E prima dei divieto di viaggi venivano anche trasportati di contrabbando nelle valigie in aereo o via terra.

Grecia vicina ai 500 casi - In Grecia sono saliti a 495 i casi di contagio da coronavirus. Lo ha riferito l'infettivologo Sotiris Tsiodras nel suo briefing quotidiano insieme al viceministro per la Protezione del cittadino (equivalente all'Interno) Nikos Chardalia.