Il volo più lungo del mondo grazie al coronavirus

PARIGI - Il coronavirus sta sconvolgendo anche il mondo dell'aviazione. Tanti i paesi che hanno introdotto restrizioni, e le compagnie aeree volano sempre meno. Ma negli scorsi giorni il settore è riuscito a raggiungere anche un primato positivo, proprio a causa dell'epidemia. Il 14 marzo, come riporta la CNN, è stato effettuato il volo di linea destinato ai passeggeri più lungo di sempre. A compiere l'impresa è stata la compagnia francese Air Tahiti Nui, che ha volato da Papeete, Tahiti, all'aeroporto Chales de Gaulle di Parigi, compiendo un tragitto di 15'715 chilometri.

Il volo tuttavia non sarebbe stato mai intrapreso se non fosse stato per le condizioni create dal coronavirus. La tratta infatti prevede uno scalo a Los Angeles, dove i passeggeri sono sottoposti a nuovi controlli. Ma le nuove restrizioni hanno reso impossibile questa sosta, motivo per cui l'aereo ha proseguito dritto.

Così il volo di linea è diventato il più lungo del mondo, con poco meno di 16 ore di tragitto. A bordo del Boeing 787-9 c'erano ben quattro piloti.

Record - Il record precedente appartiene alla Singapore Airlines, che ai suoi passeggeri offriva il volo tra Singapore e Newark, per una distanza di 15'343 chilometri.

E il volo Qatas? - Nell'ottobre del 2019 la compagnia Qantas aveva conquistato il record delle 19 ore e 16 minuti per il volo New York - Sydney, inferiore a quanto registrato dal volo Tahiti - Parigi di cui si parla in questo articolo. Tuttavia il volo della Qantas, essendo di prova, non trasportava viaggiatori paganti. Pertanto il record del volo di linea più lungo al mondo destinato ai passeggeri va alla Air Tahiti Nui. Ma non è il solo record che la compagnia si è aggiudicata: si tratta anche, e paradossalmente, del volo interno più lungo del mondo, dato che è partito dalla Polinesia francese ed è atterrato a Parigi.