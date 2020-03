Coronavirus: l'Ue intende vietare i viaggi verso lo spazio Schengen

BRUXELLES - La Commissione Europea proporrà un divieto temporaneo per i viaggi «non essenziali» verso l'area Schengen - di cui la Svizzera fa parte - per i cittadini di Paesi terzi. La misura, anticipata dal Financial Times e confermata all'agenzia italiana ANSA da fonti diplomatiche europee, è in fase di elaborazione e dovrebbe essere annunciata nel tardo pomeriggio, per poi essere valutata dai leader Ue nella videoconferenza di domani.

I Paesi Ue non Schengen (Croazia, Romania, Bulgaria, Cipro e Irlanda), così come il Regno Unito (non Schengen e in transizione verso l'uscita dall'Ue), dovrebbero essere invitati ad applicare la misura.

Su Twitter, però, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha successivamente solo di limitazione dei viaggi «non essenziali» verso l'Unione Europea: «Ho informato i leader del G7 che ho proposto di introdurre una restrizione temporanea per tutti i viaggi non essenziali verso l'Ue. La restrizione è prevista per trenta giorni, da prolungare se necessario», ha affermato. Se le disposizioni interessassero solo l'Unione Europea, la Svizzera non sarebbe interessata.