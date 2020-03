«Trump non ci ha mai fatto un'offerta per l'esclusiva sul vaccino»

BERLINO - «Non abbiamo ricevuto un'offerta» ha detto un portavoce di CureVac, l'azienda di biotecnologia di Tubinga, in Germania, che sta lavorando ad un vaccino per il covid-19 e che secondo quanto riportato dai media - in particolare Die Welt - avrebbe ricevuto la proposta di acquisizione da parte del presidente americano Donald Trump. Lo riferisce Dpa.

La questione della distribuzione di un potenziale vaccino contro il coronavirus è ancora totalmente aperta, ha fatto sapere l'azienda oggi. «L'esclusività del vaccino non è in discussione» ha detto oggi una portavoce dell'economia tedesca in conferenza stampa a Berlino.