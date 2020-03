Dal Regno Unito: isolamento obbligatorio per chi ha più di 70 anni

LONDRA - Il Governo britannico starebbe pensando di imporre una quarantena obbligatoria, che consiste in un autoisolamento in casa propria, per tutti i cittadini con più di 70 anni.

La notizia arriva dai media del Regno Unito, dove l'esecutivo è sempre al centro delle polemiche per essere troppo attendista nei confronti del coronavirus. La misura, che è una forma di tutela delle persone più vulnerabili, è richiamata in un articolo firmato dal Ministro della Sanità. Il Governo non ha al momento confermato l'applicabilità di tale obbligo, nè le indicazioni possibili sulla durata o l'eventuale età degli anziani coinvolti.

FRANCIA - Scalpore su suolo francese per la decisione di tenere i seggi aperti per le elezioni municipali. Infatti, nonostante il Paese sia in emergenza coronavirus con bar, ristoranti, e tutti i servizi "non essenziali" chiusi al pubblico, il primo turno delle elezioni sta avendo luogo con i seggi aperti al pubblico. Così, 48 milioni di cittadini si recheranno alle urne per rinnovare i propri sindaci e consiglieri comunali. In Francia, lo ricordiamo, i numeri del contagio sono raddoppiati negli ultimi tre giorni.

CINA - Nonostante la positività per gli evidenti miglioramenti dell'ultima settimana, le autorità cinesi hanno un certo timore per un possibile "contagio di ritorno". La Commissione sanitaria nazionale ha infatti segnalato 20 nuovi contagi nella giornata di ieri, di cui 16 importati dall'estero (che ora sono oltre 100). Tutte le province interessate dal fenomeno hanno rafforzato i protocolli sugli accertamenti medico-sanitari dei visitatori in arrivo dall'estero, soprattutto da Paesi duramente colpiti dal coronavirus.

Con i 1'370 pazienti dimessi ieri dagli ospedali, i guariti si sono portati a 66'911, quasi l'83% del totale dei contagi, che è fissato ora a 80'844. D'altra parte, i decessi confermati sono 3'199. Le cifre aggiornate sono state confermate dal bollettino quotidiano della Commissione sanitaria nazionale.

COREA DEL SUD - Per la prima volta da 23 giorni, in Corea del Sud si sono registrati meno di 100 nuovi casi. Infatti, Seoul ha annunciato 76 nuovi contagi, un minimo dal 21 febbraio. In totale, i contagi sono ora 8'162, lo ha riferito l'organizzazione governativa Korea Centers for Disease Control and Prevention.

I dati confermano il trend di rallentamento del contagio: i due focolai di Daegu e del Nord Gyeongsang (rispettivamente, 41 e quattro nuovi casi) si stanno ridimensionando. Le due aree contano 6'031 e 1'157 contagi, l'88% del totale. I morti sono invece 75.