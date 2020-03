Trump negativo al test, ma l'America è malata

NEW YORK - Il presidente statunitense Donald Trump è risultato negativo al test del coronavirus. Lo rende noto il medico della Casa Bianca.

«Una settimana dopo aver cenato con la delegazione brasiliana a Mar-a-Lago - scrive il medico della Casa Bianca - il presidente resta senza sintomi». Nella nota si conferma che la decisione di procedere al test è arrivata venerdì sera dopo «un'approfondita discussione».

Intanto sale di ora in ora il numero dei casi accertati di coronavirus negli Stati Uniti, ora oltre 3000, quasi il doppio in poco più di 24 ore. I morti sono almeno 58, secondo gli ultimi dati delle autorità sanitarie federali e locali. A New York si registra la seconda vittima in un giorno, un uomo di 65 anni.

È nello Stato di New York che si registra il maggior numero di casi di pazienti positivi al coronavirus, salito a 613 di cui 269 nella Grande Mela.

Risultati positivi anche due parlamentari dell'Assemblea statale nella capitale Albany, la cui sede è stata chiusa per la messa in sicurezza.