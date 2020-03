A causa del coronavirus, lo sciopero per il clima avverrà oggi online

STOCCOLMA - «Anche in tempi come questi, è fondamentale ricordare che la crisi climatica è ancora qui, ed è ben lontana dall'essere risolta. Unitevi a noi nel #ClimateStrikeOnline, per continuare la nostra protesta e ricordare costantemente ai leader mondiali e all'opinione pubblica che siamo sempre qui, e che non ci arrenderemo».

È così che Greta Thunberg ha invitato tutti i giovani, parte del movimento per il clima "Fridays For Future" a tenere oggi online il consueto sciopero del venerdì, a causa del coronavirus.

La giovane attivista svedese ha spiegato che il movimento ha dato ascolto ai consigli delle autorità, della scienza, e degli esperti, ed eviterà così di riunire folle ed organizzare raduni pubblici. «La priorità va alla salute e alla sicurezza» scrive il movimento per il clima sul proprio sito.

«Noi giovani siamo i meno colpiti da questo virus, ma è essenziale che agiamo in solidarietà con i più vulnerabili e nel miglior interesse per la nostra società comune» ha spiegato Greta, «il nostro obiettivo non è creare panico, ma contribuire in modo costruttivo a fermare questa crisi».

In occasione dello sciopero di oggi, gli attivisti sono invitati a postare sui social una loro foto con un cartello con l'hashtag #ClimateStrikeOnline. Oltre a ciò, l'organizzazione propone diverse attività per i propri membri che possono essere fatte senza dover uscire: inviare e-mail ai politici, usare gli hashtag #DigitalStrike, #Silentstrike e #ClimateHowl, e preparare attività future con approcci efficaci.

«Siate creativi e divertitevi, ma soprattutto, ascoltate la scienza e rispettate le regole sanitarie e le linee guida locali» ha concluso il movimento.