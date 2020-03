«Ci aspettiamo da 70 a 150 milioni di contagi in Usa»

MONDO - Brian Monahan, il medico del Congresso e della Corte suprema Usa, prevede che in America ci possano essere tra i 70 e i 150 milioni di contagi da coronavirus.

Lo riportano i media Usa tra cui la Nbc news, sottolineando che l'indicazione sarebbe emersa durante un incontro, a porte chiuse, con lo staff amministrativo del Senato.

Belgio - i contagi sono 400 - Sono 399 i contagi da coronavirus in Belgio, dove il Servizio sanitario federale ha confermato la positività di altre 85 persone. La rete dei laboratori nazionali ha analizzato 806 tamponi, sottolineano le autorità. Tre persone sono decedute ieri.

I media locali indicano che un focolaio è stato identificato in una casa di riposo in un quartiere residenziale a sud della città di Bruxelles, dove sono stati trovate 34 persone positive, 11 delle quali sono state ricoverate.

Prime vittime in Austria e Grecia - Anche in Austria i contagi hanno fatto segnare un aumento, superando la soglia dei 300. I casi positivi sono 302, ovvero 56 più di ieri. Nel paese è stata inoltre registrata la prima vittima da Covid-19. Si tratta di un uomo di 69 anni, con malattie pregresse, che era di recente stato in Italia.

Tra i Paesi che hanno registrato il primo decesso legato al contagio vi è anche la Grecia, dove al momento si contano 99 casi confermati.

Deputato russo in quarantena - Il deputato della Duma Sergey Katasonov, del partito Liberaldemocratico, è tornato di recente dalla Francia ma lo ha nascosto e non ha seguito il necessario regime di autoisolamento di due settimane. Lo ha annunciato durante una seduta Vladimir Zhirinovsky, leader del partito. Secondo Zhirinovsky, il partito ha ricevuto queste informazioni "da Sheremetyevo", ovvero il principale scalo moscovita. Dopo il suo ritorno, Katasonov ha partecipato alle riunioni della Duma.

Su suggerimento del presidente della Duma Vyacheslav Volodin, Katasonov sarà privato per due settimane del permesso di entrare alla Duma. «Per quanto riguarda i suoi assistenti, con i quali ha comunicato, dovrebbero esserci le stesse misure». Alla seduta Volodin ha suggerito di mandare in quarantena la fila dove si trovava il deputato, quella davanti e quella dietro nonché «tutti quelli che hanno parlato con lui andranno in quarantena», ha sottolineato Volodin. Lo riporta la testata Meduza.

In Germania i contagiati superano quota 2'000 - Oltre 2'000 persone in Germania sono state contagiate dal coronavirus. È quello che riportano alcuni media tedeschi, fra cui la Bild, mentre il bollettino ufficiale del ministero della Salute viene aggiornato più lentamente.

I dati della Johns Hopkins University riferiscono precisamente di 2.078 casi nel Paese. Intanto si registra la quarta vittima: un 67enne del Baden-Württemberg. Secondo il tabloid tedesco, sono 25 le persone finora guarite.

La mappa della diffusione del coronavirus nel mondo