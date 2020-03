Cina: superato il picco dell'epidemia

PECHINO - In Cina il picco dell'epidemia di coronavirus è stato ormai superato: secondo Mi Feng, portavoce della Commissione sanitaria nazionale (Nhc), i nuovi casi stanno diminuendo nel Paese e l'intera situazione epidemica rimane «a livelli molto bassi».

Mi, durante il briefing quotidiano, ha ricordato che i nuovi contagi a Wuhan, focolaio del Covid-19, sono diminuiti fino ad attestarsi a una singola cifra, con soli otto casi riportati ieri. Sette sono poi i casi nel resto della Cina, di cui sei importati dall'estero come «contagio di ritorno».

Nel mondo sono stati registrati finora oltre 120mila contagi, più di 80mila dei quali solo in Cina. Più della metà delle persone colpite dal virus è nel frattempo guarita. Le vittime in Cina si elevano a quasi 3'200. Nel mondo sono più di 4'600. In Svizzera sono finora morte quattro persone con diagnosi di Covid-19. In Cina i contagi hanno avuto inizio circa tre mesi fa, nel dicembre scorso.