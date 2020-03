Altri 2000 contagi: il totale supera i 12'000

ROMA - I casi positivi di Covid-19 in Italia sono 10590, ovvero 2076 in più rispetto a quelli conteggiati 24 ore fa. Il numero complessivo dei contagiati ha raggiunto i 12462, ha comunicato il commissario per l'emergenza Angelo Borrelli nella conferenza stampa quotidiana della Protezione Civile.

Dei 10'590 malati complessivi, 5838 sono ricoverati con sintomi e 3724 sono quelli che si trovano in isolamento domiciliare. I malati in terapia intensiva hanno invece superato la soglia dei mille: sono 1028, ossia 151 in più rispetto a ieri. Le vittime sono complessivamente 827 (in aumento di 196 rispetto a ieri).

Parlando dell'andamento dell'epidemia, Borrelli ha sottolineato che «i dati possono apparire come un numero elevato, ma in realtà la crescita odierna è nel trend dei giorni scorsi».

La mappa aggiornata della diffusione del coronavirus nel mondo