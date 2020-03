L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso: il Covid-19 è una pandemia

GINEVRA - Il Covid-19 è ora una pandemia. Lo ha dichiarato il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Tedros Adhananom Ghebreyesus.

Il nuovo statuto non cambia le misure che l'Organizzazione sta fornendo in risposta alla crisi, ha detto Ghebreyesus alla stampa, invitando tutti a non dare troppa attenzione ad una singola parola, ma a impegnarsi e rimanere attivi per remare insieme nella stessa direzione.

Il Direttore generale si è in seguito detto allarmato per l'aumento del numero di casi e del numero di Paesi colpiti. Ma anche dall'immobilità e la lentezza di diversi Paesi. Nelle scorse due settimane, il numero di casi al di fuori della Cina è aumentato di tredici volte, e il numero di Paesi colpiti è triplicato.

La definizione di pandemia, secondo l'OMS, è la seguente: «Un nuovo virus che si diffonde in tutto il mondo e contro il quale la maggioranza delle persone non ha difese immunitarie». Con il nuovo statuto, l'OMS potrà ora emanare delle direttive valide per tutti e mandare dei team nelle nazioni più colpite.

Gli ultimi bilanci parlano di oltre 120¦000 casi sparsi in 118 Paesi, e 4¦200 decessi.