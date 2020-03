Weinstein condannato a 23 anni di carcere

NEW YORK - Harvey Weinstein è stato condannato a 23 anni di reclusione.

L'ex produttore di Hollywood, 67 anni, era stato precedentemente riconosciuto colpevole di molestie sessuali.

Il giudice James Burke avrebbe potuto infliggergli da un minimo di cinque anni a un massimo di 29.

Ha deciso per l'ex produttore 20 anni di reclusione per l'aggressione sessuale dell'assistente Miriam Hailey e tre anni per il rapporto sessuale non consensuale con l'aspirante attrice Jessica Mann.

Le accuse a suo carico hanno dato il via al movimento #MeToo.