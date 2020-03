BOLZANO - È attesa in mattinata la "chiusura" del Brennero, che collega Italia e Austria, come annunciato ieri dal cancelliere austriaco Sebastian Kurz. I controlli sanitari per il nuovo coronavirus, ieri ancora a campione, diventano serrati.

Potranno lasciare l'Italia solo automobilisti in possesso di un certificato medico che poi dovranno stare in auto-isolamento per due settimane.

I tir potranno, per il momento, invece transitare dopo la misurazione della temperatura corporea del camionista.