Coronavirus, lieve aumento di casi. Londra osserva e non chiude gli stadi al pubblico

LONDRA - La Gran Bretagna resta per ora alla finestra sull'epidemia coronavirus, in controtendenza con altri Paesi, pur ammettendo che il numero dei contagi - in aumento, con 3 morti accertati - sia destinato «a crescere in misura significativa». È questa la prima indicazione emersa dalla riunione di oggi del comitato d'emergenza Cobra presieduto dal premier Boris Johnson con la partecipazione di vari ministri e dei vertici sanitari.

Oggi è salito a 319 il totale delle persone contagiate nel Regno Unito: un incremento di 46 casi rispetto a 24 prima, in leggero calo rispetto al picco di oltre più 60 registrato fra sabato e domenica. I tamponi eseguiti sono saliti a quasi 25.000.

«Partite a porte chiuse? Non per ora» - Per il momento non si valuta però una chiusura degli impianti sportivi. Niente partite di calcio della Premier League o manifestazioni sportive importanti a porte chiuse, almeno per ora. Lo ha confermato un portavoce di Downing Street, sottolineando fra l'altro la presenza del primo ministro Boris Johnson "nel weekend" allo stadio per un match di rugby. La prospettiva «non è qualcosa che mettiamo in cantiere in questo particolare momento», ha detto il portavoce dopo un incontro, oggi, fra i vertici del governo Tory britannico e quelli di diverse federazioni sportive.

Prime vittime in Germania - Sono 1191 i casi di contagio da Coronavirus in Francia alle 15 di oggi, con un aumento di 242 rispetto alla stessa ora di ieri. Aumentano di 2 anche i decessi, che ieri erano 19 e oggi sono 21. Lo ha reso noto il ministero della Salute. Anche in Germania i casi hanno oltrepassato la soglia dei 1100: «Anche in Germania ci saranno vittime per il Coronavirus, non siamo un'eccezione, anche qui la situazione si sta sviluppando», ha detto oggi il ministro della Salute Jens Spahn. E nel pomeriggio si è infatti avuta la notizia dei primi decessi nel Paese. Due persone sono morte nel distretto di Heinsberg e nella città di Essen. In quest’ultimo caso la vittima è una donna di 89 anni.

San Patrizio "contagiato" - In Irlanda, dove per ora si contano 21 casi, sono state cancellate le Parate di San Patrizio di Dublino e Cork. Le conferme sono arrivate in queste ore dalle autorità locali, citate dai media del Regno Unito.

