Coronavirus: i contagi superano quota 1'000 in Germania

BERLINO - Sfondano quota mille e salgono a 1'112 i casi positivi di Coronavirus in Germania. Lo rende noto il ministero della salute, il cui bollettino era fermo ieri a 902 positivi.

Resta particolarmente colpito il distretto di Heinsberg - a sud ovest di Düsseldorf, al confine con i Paesi Bassi - con 484 casi, e sale vistosamente anche il bilancio della Baviera con 256 contagi. Segue il Baden-Württemberg - la regione che confina con la Svizzera - con 199. A Berlino i positivi registrati sono 40.

Al momento in Germania le autorità si limitano a consigliare di annullare gli eventi con più di mille partecipanti. Vista la scarsa reattività a questa richiesta, tuttavia, il ministro della Sanità, Jens Spahn, ha dichiarato: «In considerazione del dinamico sviluppo degli ultimi giorni questo deve cambiare in fretta». Berlino ha inoltre vietato l'esportazione di maschere di protezione, guanti e tute monouso.

Berlino annuncia un pacchetto d'aiuti per l'economia - Un pacchetto di misure a sostegno delle imprese, per arginare gli effetti del Coronavirus, è stato annunciato nella notte a Berlino, alla fine di un vertice dei leader dei partiti della Grosse Koalition.

Il governo spingerà innanzitutto sugli investimenti, prevedendo l'impegno di 12,4 miliardi per il periodo 2021-2024. Gli investimenti saranno aumentati, in questo periodo, di 3,1 miliardi all'anno.

Sono previste inoltre delle misure per agevolare le imprese dei settori più colpiti: come una facilitazione dell'accesso ai sussidi per l'orario ridotto, aiuti liquidi e una dilazione per il pagamento delle tasse.