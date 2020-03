Vie e piazze di Milano insolitamente deserte. Le foto dei lettori

MILANO - È una Milano insolitamente deserta, almeno nelle vie e nelle piazze principali della città. Neanche a ferragosto si era mai vista così. Il sindaco Sala ha invitato i milanesi di non uscire, a restare in casa. Scelta non facile con il beltempo di oggi che invita ad uscire e a socializzare. Qualcuno si è recato nei parchi a correre o a prendere il sole. Ma stando alle foto che stanno arrivando in queste ore in redazione, sembra che la maggior parte dei cittadini abbia seguito l’invito del sindaco.

Via Vittorio Emanuele, Piazza Duomo, la Galleria, corso Buenos Aires, Porta Venezia, la Stazione centrale. Luoghi simbolo della capitale meneghina priva dei suoi milanesi. La Città ha chiuso musei, palestre, piscine, teatri, centri sociali e culturali. Chiusi anche i negozi di via Montenapoleone, il salotto dello shopping milanese. Le luci della Rinascente sono spente. Pochissimi i temerari che hanno tenuto aperto.

Bar e ristoranti restano aperti solo dalle 6 alle 18, e dovranno mantenere l’obbligo di distanza di un metro altrimenti l’attività sarà sospesa.

Lettore Tio/20minuti