Una nave con 125 persone a bordo è stata messa in isolamento al porto di Napoli

NAPOLI - Un traghetto con 125 persone a bordo è stato bloccato e messa in isolamento al porto di Napoli. Al momento, in attesa dei controlli medici, è vietato sia sbarcare che salire a bordo.

Si tratta della "Gnv Majestic", che si trovava in sosta per dei lavori di manutenzione nell'area della Nuova Meccanica Navale. Oltre alle persone a bordo, anche degli operai che si sono imbarcati per effettuare i lavori di riparazione sono stati messi in isolamento.

Secondo le ultime indiscrezioni nove membri dell'equipaggio presentano sintomi riconducibili al coronavirus e sono stati isolati in cabina. Sarebbero entrati in contatto con un passeggero risultato positivo al Covid-19 in Tunisia.

Si attendono ora i controlli medici per verificare la situazione, lo ha annunciato l'autorità portuale di Napoli.