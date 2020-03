Il Louvre potrebbe non riaprire nemmeno oggi

PARIGI - Il Louvre potrebbe restare chiuso anche oggi, dopo che domenica migliaia di turisti sono rimasti sorpresi dal non aver potuto accedere al museo più famoso di Parigi.

Un portavoce, citato dall'agenzia stampa Afp, ha dichiarato che «è in corso una riunione per decidere la riapertura o meno per oggi». Ieri il museo sarebbe dovuto rimanere aperto, ma a causa di un «punto informativo» convocato all'imprevisto, con rappresentanti del personale e della direzione, i visitatori sono rimasti in attesa tutto il giorno all'esterno della piramide di vetro.

La paura dei dipendenti è legata alla presenza di persone tra i turisti provenienti da aree nei quali è particolarmente diffusa l'epidemia di coronavirus. Alle 9 le porte del museo non hanno riaperto, in attesa dell'esito della riunione.

I francesi stanno vivendo con grande apprensione questa emergenza sanitaria globale: un sondaggio realizzato nei giorni scorsi dal sito Illicomed.com ha mostrato che il 61% degli intervistati si è detto inquieto per sé e per la propria famiglia. Mai era stato raggiunto un dato così elevato, nemmeno durante altre infezioni globali. Basti pensare che lo stesso sondaggio realizzato nel 2005 e 2006, in occasione dell'influenza aviaria, mostrava un tasso d'inquietudine del 35%.

Un altro provvedimento preso dalle autorità francesi è la sospensione dei viaggi scolastici fino a nuovo ordine. Sia all'estero che nelle zone del Paese nelle quali sono stati accertati dei casi di malati di Covid-19.