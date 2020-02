In Italia superati i mille casi positivi, 29 i morti

ROMA - Sono 1'049 le persone che a oggi risultano positive al coronavirus in Italia. A queste si aggiungono 29 persone decedute - tutte per complicazioni - e 50 guariti in tutto il Paese. Complessivamente, dall'inizio dell'emergenza sono stati dunque 1'128 i contagiati. È il bilancio fornito dal capo della Protezione civile italiana, Angelo Borrelli.

Il 52% degli ammalati sono in isolamento domiciliare, ha aggiunto Borrelli, facendo il punto della situazione. Per quanto riguarda la Lombardia, «abbiamo 256 pazienti ricoverati, più 80 in terapia intensiva, meno rispetto ieri. Siamo a 23 decessi, tutte persone anziane e con patologie», ha detto l'assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera, nella ormai consueta conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza coronavirus, aggiungendo che gli accessi giornalieri in ospedale continuano a diminuire.

Scuole chiuse in tre regioni - Le scuole riaprono in tutte le regioni tranne che nelle tre regioni con aree cluster nelle quali in realtà ci sarà la sospensione delle attività, fino all'otto marzo, ma non la chiusura totale. Le misure straordinarie riguardano Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Lunedì riapriranno le scuole in Liguria a eccezione della Provincia di Savona. Lo ha annunciato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. «La Provincia di Savona vedrà applicate ancora le limitazioni valide oggi per tutta la Liguria, con le scuole chiuse, mentre le altre province della Liguria torneranno ad essere assimilate alle aree simili del resto del Paese, senza limitazioni» ha spiegato il governatore della Liguria.

Ritorno a tutte le attività anche per Friuli Venezia Giulia e Marche, così come avviene per tutte le altre regioni che avevano sottoscritto l'ordinanza unica nazionale. Le decisioni sono state prese dal governo nella riunione alla Protezione Civile a cui hanno partecipato il premier italiano Giuseppe Conte, i ministri e anche le Regioni in collegamento.