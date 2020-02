Ad Hong Kong il primo cane positivo al coronavirus

HONG KONG - C'è un primo caso di cane positivo al coronavirus. È stato rilevato a Hong Kong, ha reso noto l'Oms. Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico del programma per le emergenze, ha affermato che sull'animale sono stati trovati bassi livelli di virus e gli specialisti di Hong Kong non sanno ancora se lo abbia contratto autonomamente oppure se ne sia venuto a contatto da una superficie contaminata. «Stiamo lavorando con loro», ha detto Kerkhove.

Il cane appartiene a una donna di 60 anni che ha sviluppato sintomi il 12 febbraio e successivamente è risultata positiva.

Il dipartimento per l'agricoltura, la pesca e la conservazione di Hong Kong ha dichiarato che il cane non presenta alcun sintomo ed è «debolmente positivo». È in quarantena in una struttura in un porto e verrà restituito al proprietario una volta che sarà risultato negativo.

Il governo locale ha deciso di mettere in quarantena tutti gli animali domestici se i loro proprietari risultassero positivi al Covid-19.