Un giornalista che si è recato a San Siro con il Valencia è risultato positivo al virus

Giornalista in formazione

di Robert Krcmar Giornalista in formazione

VALENCIA - L'allarme coronavirus tocca di nuovo il mondo del calcio. È stato infatti diagnosticato il coronavirus a un giornalista spagnolo recatosi a Milano settimana scorsa per raccontare la partita di Champions League tra l'Atalanta e il Valencia. Per confermare la diagnosi, i campioni dell'uomo sono stati trasferiti a Madrid per un secondo test.

Il caso è stato comunicato dal Ministero della Salute, che ha spiegato che il paziente si è recato all'Ospedale Clínico Universitario di Valencia con dei sintomi lievi compatibili con la malattia. Il giornalista in questione ha comunicato a "Las Provincias" di stare bene, e di aver fatto il test per andare incontro alla propria responsabilità di non espandere ulteriormente l'epidemia.

Non è la prima volta che si discute di coronavirus nell'ambito della partita degli ottavi di Champions League tra Atalanta e Valencia, infatti, anche un 26enne croato che ha assistito alla sfida è in seguito risultato positivo ai test.