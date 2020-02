La reazione Usa al coronavirus. Italia, i morti sono 17

MILANO / WASHINGTON - Qualora dovesse prendere piede anche negli States, l’emergenza coronavirus potrebbe porre qualche problema supplementare rispetto a quelli riscontrati fino ad ora alle nostre latitudini. Alcuni giorni fa il Miami Herald ha riferito la notizia di un giovane americano che, rientrato dalla Cina con sintomi influenzali, si è dovuto sottoporre ad alcuni controlli.

Una volta arrivato al Jackson Memorial Hospital, il ragazzo - nonostante la proposta dei medici - ha chiesto di essere sottoposto prima ad un normale esame del sangue per l’influenza comune «e se risulto positivo, potete dimettermi». E così fortunatamente è stato.

Due settimane dopo il ragazzo si è visto notificare dall’assicurazione un costo di 3’270 dollari, di cui 1’400 a carico suo. «Come possono aspettarsi che dei normali cittadini contribuiscano a eliminare il rischio di un contagio se gli ospedali ci accreditano 3’270 dollari per un semplice esame del sangue e un tampone nasale?»; la domanda è legittima, considerato l’oneroso sistema assicurativo su cui si regge la sanità americana presenta.

«Emergenza nazionale e non sanitaria» - Secondo il professor Gianluca Pastori, esperto di Stati Uniti dell’Università Cattolica e dell'Istituto per gli studi di politica internazionale intervistato da Open, il Paese americano dovrebbe trattare l’epidemia «più in termini di emergenza nazionale che in termini sanitari» in modo da «garantire l’accesso a ulteriori fondi di bilancio che potrebbero coprire le spese di diagnostica». Al momento la questione coronavirus oltre l’Atlantico interessa casi isolati e il sistema americano opera seguendo il principio privatistico (quindi con prezzi molto alti). «Nel momento in cui si presenterà un’emergenza Covid-19 - sottolinea Pastori -, l’amministrazione centrale dovrà trovare il modo di stanziare dei fondi da destinare alla sanità, altrimenti l’epidemia sarebbe inarrestabile».

Italia, sale il bilancio - Sale a 17 il bilancio dei morti in Italia, mentre i contagiati sono 650. Il bilancio aggiornato è stato comunicato dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli. In Lombardia sono guarite complessivamente 40 persone. Le ultime tre vittime del Covid-19 avevano più di 80 anni.

La mappa della diffusione del coronavirus nel mondo