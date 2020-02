Studenti fanno l'esame ma scompare nel nulla: dovranno ripeterlo

SIEGEN - Più di 250 esami effettuati dagli studenti di un corso di studio di lavoro sociale sono spariti senza lasciare traccia.

È successo all'università di Siegen, le cui indagini non sono ancora riuscite a chiarire la dinamica dell'incidente: gli esami risultano introvabili. La procedura prevede che gli esami vengano raccolti dal team del dipartimento coinvolto e poi portati negli uffici. In seguito, i fogli d'esame vengono inviati agli assistenti o professori che si occupano della loro valutazione.

Nel caso in questione, gli esami non sono mai arrivati a destinazione. L'università ha subito avviato un controllo per verificare che gli esami non siano stati mandati per sbaglio ad un'altra cattedra, ma non è stato il caso. I 278 studenti che si erano iscritti all'esame dovranno ora ripetere la prova.

L'Università di Siegen ha deciso di denunciare la violazione della protezione dei dati.