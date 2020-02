Coronavirus, guarita senza farmaci una neonata di 17 giorni

WUHAN - Una neonata di soli 17 giorni di Wuhan, risultata positiva al coronavirus agli inizi di febbraio, è completamente guarita senza che i medici facessero ricorso ad alcun trattamento specifico. A darne notizia è il Quotidiano del Popolo cinese.

La piccola era stata ricoverata all’ospedale pediatrico di Wuhan poche ore dopo la nascita in quanto la madre risultava affetta da Covid-19 e presentava una forte infezione alle vie respiratorie. Quattro giorni dopo anche gli esami sulla bimba hanno dato esito positivo. La neonata è stata quindi messa in isolamento ma dato che non presentava un alto indice di infezione - ha spiegato il direttore del reparto di neonatologia - non le è stato somministrato alcun antibiotico. «Solo il suo cuore risultava un po’ debole, quindi ci siamo occupati di quello».

Non conoscendo i possibili effetti del nuovo coronavirus sui neonati (e dovendo prestare particolare attenzione nel somministrare medicamenti) i medici hanno optato per un approccio "attendista", tenendo sotto controllo la situazione. «Dato che le sue condizioni non stavano peggiorando, abbiamo deciso di non prescrivere alcun antivirale», ha spiegato il medico.

E la bimba non ha in effetti sviluppato alcun sintomo acuto della malattia. «La sua presa a carico è stata un successo. Non ha riscontrato alcuna difficoltà respiratoria, né tosse o febbre. È rimasta in condizioni stabili per un periodo di 16 giorni e ora è risultata due volte negativa ai test». Anche le ultime radiografie non hanno rilevato alcuna problematica.

La neonata è diventata così la paziente più giovane colpita dal coronavirus a guarire e ha potuto fare ritorno a casa.